مباريات صعبة تحسم الدوري السعودي والمصير القاري للهلال والنصر

يتربع نادي الهلال على صدارة ترتيب البطولة برصيد 55 نقطة، بينما يحل نادي النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقترب موسم 2018\2019 من النهاية على الصعيد المحلي السعودي، وذلك بعد أن وصلت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الجولة الـ23 وأصبح ملامح البطولة واضحة بشكل كبير.

ويتربع نادي الهلال على صدارة ترتيب البطولة برصيد 55 نقطة، بينما يحل نادي النصر ثانيًا برصيد 49 نقطة.

تعديلات في جدول الدوري السعودي بسبب الهلال والأهلي

ويُعدا شهري مارس وأبريل حاسمين بشكل كبير جدًا في مسيرة كلا الناديين سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ويزيد الهلال عن النصر بالتواجد في البطولة العربية.

الحكم الأردني أدهم مخادمة سيدير مباراة #الهلال أمام #الدحيل القطري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/RC3UKRsnfy — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 8, 2019

وفيما يلي نُلقي لكم الضوء مباريات للهلال والنصر خلال الشهر المقبل

طريق الهلال

8 مارس - يبدأ الهلال مشوار محلياً مع الوحدة اليوم.

12 مارس - يواجه الهلال الدحيل القطري بدوري أبطال آسيا.

17 مارس - الهلال يواجه مواطنه الأهلي المقبل في كأس زايد للأندية العربية.

23 مارس - الهلال يواجه نادي أحد بالدوري السعودي.

29 مارس – الهلال يخرج لمواجهة النصر في ديربي الرياض.

1 أبريل – الهلال يخرج لمواجهة الاتفاق في كأس الملك.

4 أبريل – الهلال يخرج لمواجهة الحزم بالدوري السعودي.

8 أبريل – الهلال يخرج لمواجهة الاستقلال الإيراني بدوري أبطال آسيا.

12 أبريل – الهلال يخرج لمواجهة الأهلي في الدوري السعودي.

طريق النصر

8 مارس – النصر يواجه الاتفاق على ملعبه بالدوري السعودي.

11 مارس – النصر يواجه ذوب آهن الإيراني بدوري أبطال آسيا.

16 مارس – النصر يخرج لمواجهة الوحدة بالدوري السعودي.

29 مارس – النصر يواجه الهلال بالدوري السعودي.

1 أبريل – النصر يواجه الجيل في كأس الملك.

4 أبريل – النصر يخرج لمواجهة الرائد في الدوري السعودي.

7 أبريل – النصر يواجه الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا.

13 أبريل – النصر يستقبل الاتحاد في الدوري السعودي.