صديق محمد صلاح يصدم جماهير الاتحاد .. رسالة مثيرة!

رسالة مثيرة من صديق محمد صلاح

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للفرعون المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، العديد من الأصدقاء داخل المستطيل الأخضر وخارجه؛ لكن يظل الكرواتي ديان لوفرين، الأقرب له على المستوى الشخصي.

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لوفرين لعب مع صلاح في ليفربول، في الفترة من 2017 إلى 2020، قبل أن ينتقل إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي، ثم العملاق الفرنسي أولمبيك ليون.

وتفاعل المدافع الكرواتي المخضرم، البالغ من العمر 34 سنة، مع أخبار رغبة النجم المصري الكبير، في الرحيل عن ليفربول، والانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب تلقيه عرضًا تاريخيًا من نادي الاتحاد.

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وعلق ديان لوفرين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، على هذه الأخبار؛ قائلًا: "توقفوا عن الكذب"؛ في تأكيد على عدم صحة أخبار رغبة محمد صلاح، في الرحيل عن ليفربول.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت على اقتراب صلاح، من الانضمام إلى العميد الاتحادي، مقابل راتب هو الأضخم في تاريخ السعودية؛ ويفوق ما يحصل عليه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع النصر والهلال على التوالي.

جدير بالذكر أن صلاح "31 سنة"، لعب 307 مباريات رسمية مع نادي ليفربول، منذ عام 2017 وحتى الآن؛ مسجلًا 187 هدفًا وصانعًا 80 آخرين، في مختلف المسابقات.

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