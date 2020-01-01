صديقة يوفيتش تنقله من ريال مدريد إلى ميلان

يوفيتش إلى ميلان بسبب صديقته؟

ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن صديقة لوكا يوفيتش ستلعب دورًا في رحيله عن ريال مدريد وانتقاله إلى ميلان هذا الصيف.

وكان يوفيتش قد انتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي مقابل 64 مليون يورو ولكنه لم يحصل على فرصته الكافية ليكون على أعتاب الخروج.

وذكرت لاجازيتا ديلو سبورت الايطالية أن باولو مالديني المدير الرياضي لميلان، سيجتمع بإدارة ريال مدريد، لبحث إمكانية انتقال الثلاثي أوسكار رودريجيز، وبراهيم دياز، ولوكا يوفيتش.

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وأشاروا في إيطاليا إلى أنه سيكون من الضروري أن يغادر المهاجم ريال مدريد إلى ميلان هذا الصيف، حيث أن صديقته وعارضة الأزياء سوفيجا ميلوسيفيتش، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على وجهته المقبلة.

وتوضح لاجازيتا ديلو سبورت أن سوفيجا ميلوسيفيتش لديها العديد من المشاريع في إيطاليا والتي ستجبرها على الانتقال إلى هناك للإشراف عليها.

وفي الوقت الحالي، ينتظر كل من يوفيتش وصديقته طفلًا، مما يقول إن مصيرهما سيكون مشتركًا وليس هناك أي نية لأن يفترقا في الفترة المقبلة.

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يذكر أن يوفيتش قد أثار العديد من المشاكل مؤخرًا في ريال مدريد بعد تفشي فيروس كورونا بسبب كسره للحجر الصحي أكثر من مرة.