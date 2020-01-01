صدمة .. نيمار قد يغيب عن نهائي دوري الأبطال

لوائح الاتحاد الأوروبي ليست في صالح اللاعب

أثار المهاجم البرازيلي نيمار، حالة كبيرة من القلق، بخصوص إمكانية غيابه عن باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا الأحد القادم.

باريس تأهل للنهائي بعد الفوز على لايبزيج الألماني 3/0 أمس الثلاثاء، حيث سجل خوان بيرنات وماركينيوس وأنخيل دي ماريا ثلاثية الفريق الفرنسي.

المخاوف تسود باريس خلال الساعات القليلة الماضية، بعد قيام نيمار بتبادل القمصان مع مارسيل هالستنبرج مدافع نادي لايبزيج بعد نهاية المباراة.

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وهو الأمر الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في بروتوكول الوقاية من انتشار فيروس كورونا بعد عودة النشاط الرياضي.

ويأتي ذلك بناء على ما جاء في الصفحة رقم 31 من البروتوكول، والتي تحتوي على ما يخص إجراء اختبارات كورونا، وتحذير اللاعبين من استبدال القمصان، مع أهمية ارتداء القناع الواقي.

الوثيقة لا يوجد بها عقوبة صريحة على اللاعب، ولكنها تؤكد وجود قرارت تأديبية صارمة في حالة وجود عدم التزام بلوائح الاتحاد الأوروبي.

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وهو ما قد يؤدي إلى إيقاف صاحب الـ28 سنة وغيابه عن النهائي، وكذلك دخوله في عزل تام لمدة 14 يوماً، تحسباً لإمكانية انتقال العدوى بعد تبادل القمصان.

يذكر أن باريس ينتظر الفائز من مواجهة الليلة، بين ليون الفرنسي وبايرن ميونخ، لتحديد الطرف الآخر للمباراة النهائية.