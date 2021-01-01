صدمة لريال مدريد .. كروس يغادر معسكر المنتخب الألماني مصابًا

كروس أول ضحايا أسبوع الفيفا

غادر متوسط الميدان لنادي ريال مدريد توني كروس معسكر المنتخب الألماني مصابًا على إثر شعوره بآلام على مستوى العضلة الضامة للفخذ، ليترك خبرًا حزينًا لريال مدريد.

وكان كروس قد وصل إلى معسكر منتخب بلاده بمشاكل بسيطة في العضلة الضامة، ومع استمرار الآلام، فضل جميع الأطراف أن ينسحب اللاعب لكي لا تزداد الأمور سوءًا.

ومن جهته نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي يفيد خلاله بأن متوسط ميدان ريال مدريد لن يكون متاحًا للمواجهات المقبلة لأبطال العالم 2014.

وأضاف البيان: "توني كروس لن يكون متاحًا للمشاركة مع المنتخب الألماني خلال المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022، وعليه فإنه سيعود إلى إسبانيا".

ومن جهته قال المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف إن كروس كان يريد الاستمرار، وأنه لم يكن يريد استبعاده، ولكن لمصلحة المنتخب قبل أشهر قليلة من اليورو يفضل عدم المخاطرة به.

وحسب أرانشا رودريجيز الصحفية بشبكة كادينا كوبي، فإن إصابة توني كروس لن تمنعه من المشاركة مع ريال مدريد في مواجهة ليفربول ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ريال مدريد سيواجه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في السادس من إبريل المقبل، أي بعد نحو أسبوعين، وأي إصابة للفريق الملكي في تلك الفترة ستكون قاتلة لهذا السبب.