صدمة لجمهور برشلونة .. فشل تسجيل لاعبه يدفعه إلى الرحيل!

بلال محمد
Robert Lewandowski Pedri Marcos Alonso Barcelona Bayern Munich 2022-23Getty Images
برشلونةالدوري الإسباني - لا ليجافلومينينسيالدوري البرازيلي - الدرجة الأولىانتقالات

الدوري الإنجليزي قد يكون بوابة اللاعب القادمة...

تستمر معاناة برشلونة، مع الأزمة المالية التي يمر بها الفريق منذ فترة، وأدت إلى عدم قدرته على تسجيل بعض اللاعبين، وتطور الأمر مؤخرًا.

برشلونة واجه مشكلات في تسجيل لاعبيه ولا يزال يواجه في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها، والتي تفرض عليه مجموعة من التدابير سواء في تحصيل الإيرادات أو تقليص الرواتب من أجل التقيد بلوائح اللعب المالي النظيف.

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن ماركوس ألونسو لاعب برشلونة، لم يتم تسجيله حتى الآن في قائمة الفريق، بسبب الأزمة المالية، مما يجعل اللاعب يفكر في الرحيل عن صفوف كامب نو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانضم ألونسو إلى برشلونة، في صيف 2022، وخاض مع الفريق 37 مباراة بكافة المسابقات في الموسم الماضي، ولكن في الموسم الحالي لم يتم تسجيله رسميًا في القائمة حتى الآن.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإسباني "جيرارد روميرو" فإن أحد الأندية الإنجليزية، مهتم بالتعاقد مع اللاعب ألونسو صاحب الـ 32 عامًا، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

المباريات التالية

ولم تكشف التقارير عن اسم الفريق المهتم بالتعاقد مع ألونسو، ولكنها أكدت أن رغبة اللاعب الأولى هي الاستمرار داخل قلعة كامب نو، خاصة مع تمسك المدرب تشافي هيرنانديز به.

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