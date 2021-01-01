صدمة لآرسنال .. ريال مدريد يرفض بيع أوديجارد

النجم النرويجي سيعود للنادي الإسباني

وجه نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية إلى نظيره الإنجليزي آرسنال، بعدما طالب بعودة نجمه النرويجي مارتين أوديجارد.

صانع الألعاب الشاب انضم للمدفعجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.

اللاعب تألق بشكل لافت مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا، لتظهر التكهنات حول رغبة آرسنال في تحويل الإعارة إلى صفقة شراء في الصيف.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يرفض هذه الفكرة، ولن يتفاوض مع نظيره اللندني على بيع اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان، الذي يرحب بعودة أوديجارد مرة أخرى من أجل منحه الفرصة كاملة.

وكان اللاعب قد غادر ريال في يناير من أجل المشاركة بانتظام، حيث ظهر في 9 مباريات فقط مع الفريق قبل رحيله أغلبها كبديل.

وتأتي هذه الأنباء تزامنًا مع تقارير الصحف الإنجليزية، حول رغبة آرسنال في ضم البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة، في حالة الفشل في الاحتفاظ بأوديجارد.

يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 22 سنة، شارك مع آرسنال في 12 مباراة منذ انتقاله للفريق ونجح في تسجيل هدفين حتى الآن.