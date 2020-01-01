صدمة قوية تحرم ريال مدريد من ضم هالاند

هل يبحث زيدان عن أهداف أخرى؟

جذب إيرلينج هالاند أنظار الجميع ببداية الموسم مع سالزبورج، لينتقل في يناير إلى بوروسيا دورتموند، ومع ذلك المحاولات المستمرة للتعاقد معه بعد أشهر قليلة فقط من انضمامه للنادي الألماني.

مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، حاولا التعاقد مع المهاجم النرويجي قبل انضمامه لدورتموند، ولكن اللاعب الشاب فضل الانضمام للبوندسليجا لمواصلة تطوره.

العديد من التقارير انتشرت حول وجود شرط جزائي بعقد هالاند مع دورتموند، يتيح للنادي التخلي عنه مقابل 75 مليون يورو، مما أنعش آمال الجميع في الحصول على خدماته.

المزيد من الفرق

صحيفة "ستاندارد" البريطانية، كشفت عن صدمة للأندية الحالمة بضم هالاند، بعدما أكدت أن هذا الشرط لا يمكن تفعيله حتى عام 2022.

رئيس خيتافي يكشف: كنا قريبين من ضم ميسي وجوارديولا

تغيير النظام أو تكرار سيناريو فرنسا .. بروتوكول إيطاليا حال تجددت إصابات اللاعبين بكورونا

ويأتي ذلك لمنح الفرصة الكاملة لدورتموند للاستفادة من اللاعب، والانتظار لمدة عامين على الأقل لبيعه بسعر أعلى من قيمة ضمه.

وتمثل هذه الأنباء صدمة قوية لريال مدريد على وجه التحديد، حيث يعتبره النادي الإسباني أحد الأهداف الرئيسية له بناء على طلب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن هالاند الذي انتقل لدورتموند بـ20 مليون يورو، نجح في هز الشباك 13 مرة في 12 مباراة مع الفريق منذ انضمامه بالميركاتو الشتوي.