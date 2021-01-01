أخبار يورو 2020 | حسم مصير ديشان، وهازارد يطمئن بلجيكا

قرر روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، منح كييزا مكانًا أساسيًا في تشكيل مباراة بلجيكا بحسب تسريبات الصحف.

وسوف يلعب الأتزوري بنفس الأسماء التي شاركت في مباراة النمسا ولكن كييزا أساسيًا بدلًا من دومينيكو بيراردي

وجاء القرار بعد تألق نجم يوفنتوس وتسجيله هدفًا بعد نزوله بديلًا