صحيفة تركية تنفي عودة لاعب الاتحاد إلى جلطة سراي

كانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية عودة اللاعب إلى الدوري التركي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ألقت أحدى التقارير الصحفية التركية الضوء على مستقبل اللاعب جاري رودريجيز لاعب نادي الاتحاد الحالي وجلطة سراي التركي السابق.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية عودة اللاعب إلى الدوري التركي من جديد نهاية الموسم الجاري.

صحيفة "haberturk" التركية أكدت أن الأنباء التي تتردد بشأن عودة رودريجيز، لنادي جلطة سراي، في الميركاتو الصيفي المقبل كاذبة، والأمر مستحيل.

🗓️11 مايو



سوف تكون مباراة #الهلال و #الاتفاق وخاصة في ذات التوقيت لـ #الهلال ومدرب فارس الدهناء هيلدر. pic.twitter.com/hDuSeatoSq — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 20, 2019

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يحصل على قيمة مالية مرتفعة مع نادية الاتحاد ومن الصعب أن يرحل عن الفريق في الميركاتو الشتوي.

رودريجيز كان قد أنضم لنادي الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي.

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يُذكر أن اللاعب قد شارك في العميد منذ انضمامه في 6 مباريات فقط، اكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد.