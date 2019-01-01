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صحيفة تركية تنفي عودة لاعب الاتحاد إلى جلطة سراي

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كانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية عودة اللاعب إلى الدوري التركي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

ألقت أحدى التقارير الصحفية التركية الضوء على مستقبل اللاعب جاري رودريجيز لاعب نادي الاتحاد الحالي وجلطة سراي التركي السابق.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن إمكانية عودة اللاعب إلى الدوري التركي من جديد نهاية الموسم الجاري.

صحيفة "haberturk" التركية أكدت أن الأنباء التي تتردد بشأن عودة رودريجيز، لنادي جلطة سراي، في الميركاتو الصيفي المقبل كاذبة، والأمر مستحيل.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يحصل على قيمة مالية مرتفعة مع نادية الاتحاد ومن الصعب أن يرحل عن الفريق في الميركاتو الشتوي.

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رودريجيز كان قد أنضم لنادي الاتحاد، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي.

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 يُذكر أن اللاعب قد شارك في العميد منذ انضمامه في 6 مباريات فقط، اكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد.

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