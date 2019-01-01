الاتحاد ينجح في خطف مهاجم التعاون من الهلال والنصر

سيُعلن عن الصفقة قريبًا جدًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت مصادر صحفية عن حسم اتحاد جدة لصفقة ضم عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون.

وكان المهاجم صاحب الـ24 عامًا محل صراع عدد من الأندية أبرزها الهلال والنصر، لكن العميد نجح في الفوز بخدمات اللاعب.

وأضافت المصادر أن الصفقة سيُعلن عنها رسميًا بعد اعتماد أنمار الحائلي رئيسًا للنادي خلال السنوات الأربعة القادمة من الهيئة العامة للرياضة.

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وتأتي تلك الصفقة في إطار سعي النادي لتفادي ما حدث في الموسم الماضي من معاناة اتحاد جدة للبقاء في دوري المحترفين السعودي حتى المراحل الأخيرة.

ولعب آدم 30 مباراة في كافة بطولات الموسم الماضي مع التعاون سجل خلالها 15 هدفًا وصنع هدفين، وساهم في تتويج فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين.