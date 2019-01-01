تفاصيل جلسة رئيس الزمالك وجروس مع اللاعبين

الفارس الأبيض يستعد لملاقاة جور ماهيا الكيني

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد رئيس الزمالك، والسويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، اليوم الأربعاء، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي للفارس الأبيض.

الأبيض يستعد لمواجهة جور ماهيا الكيني في العاشر من مارس الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، أن الجلسة كان هدفها توجيه الشكر من رئيس النادي للاعبين على الأداء الذي ظهروا به خلال مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي الأخيرة، حيث تمكنوا من تحقيق الفوز والعودة مجددًا للمنافسة على التأهل لدور الـ8 بالكونفدرالية.

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وقال أمير: "رئيس النادي تحدث مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة في ظل ضغط المباريات المحلية والأفريقية، وطالبهم بالتركيز في كل لقاء على حدى من أجل تحقيق الفوز، وأعرب عن ثقته في قدراتهم وإمكانياتهم على مواصلة الانتصارات".

أما جلسة جروس فأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن هدفها كان توعية اللاعبين بأهمية المرحلة المقبلة وضرورة التركيز والالتزام التام من أجل تخطيها، بالإضافة إلى شرح بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها بمواجهة جور ماهيا المقبلة.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد خمس نقاط، خلف جورماهيا صاحب الست نقاط، ويتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد سبع نقاط.