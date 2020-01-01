متى تأسس شيفيلد يونايتد؟ ومن هو مالكه السعودي؟

اقترب صندوق الاستثمار السعودي من شراء نيوكاسل، لكن لن يكون هذا النادي الأول المملوك للسعودية في الدوري الإنجليزي، فما هو الفريق الأول ومن مالكه؟

أحمد رضوان | تويتر

اقترب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل في الأيام الأخيرة، وهي المحاولة الثانية للصندوق لشراء أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت الأولى مع مانشستر يونايتد لكن على ما يبدو أنها فشلت، وهو ما أجبر السعودية على التوجه إلى الماكبايس الذي يسعى مشجعوه إلى التخلص من مالكه الحالي مايك أشلي.

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نيوكاسل ليس النادي الأول في الدوري الإنجليزي الذي سيكون تحت الملكية السعودية مع إغلاق الصفقة، فالفريق الأول هو شيفيلد يونايتد المملوك لأحد أمراء المملكة.

الأمير عبد الله بن مساعد هو مالك نادي شيفيلد يونايتد ، فمن هو؟ ومتى استحوذ على أسهم النادي وما هو تاريخ الفريق.

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من هو الأمير عبد الله بن مساعد مالك شيفيلد يونايتد؟

الأمير عبدالله هو نجل الأمير مساعد بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة فاطمة بنت هاشم بن تركي التي كانت من أصل تركي.

ولد عام 1965 بالرياض، قبل أن ينتقل للدراسة في بيروت، عاد إلى العاصمة السعودية وهو في العاشرة من عمره ودرس في مدارس الفيصلية.

بعد إتمام دراسته الثانوية ، انتقل إلى جامعة الملك سعود لدراسة هندسة القطاع الصناعي وحصل على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف ، ثم حصل على درجة الماجستير في الهندسة من جامعة الملك سعود.

أسس الأمير عبد الله بن مسعد شركة تصنيع ورق في المملكة العربية السعودية (الشركة السعودية لصناعة الورق) في عام 1989 برفقة بعض الشركاء ، وسرعان ما أصبحت إحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وتبلغ حصته من الأسهم 40%.

كان الأمير عبد الله رئيساً لنادي الهلال بين عامي 2002 و2004، ولا يزال أحد المشجعين للفريق، وفي سبتمبر 2013، اشترى نحو 50٪ من شيفيلد يونايتد الذي كان يلعب في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي في ذلك الوقت، قبل الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

أصبح الشريك الرئيسي للنادي رفقة كيفن ماكابي في فبراير 2018، ثم دخل الأمير عبد الله في مفاوضات مع ماكابي للسيطرة الكاملة على نادي شيفيلد يونايتد .

منذ منتصف عام 2018 ، يسيطر الأمير عبد الله على 50٪ من نادي كرة القدم البلجيكي بيرسوت في الجزء الجنوبي من مدينة أنتويرب، وفي فبراير 2020 تقريبًا ، أُعلن أنه يمتلك نادي الهلال يونايتد في دبي، وهو أحد أندية الهواة التي تلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

ما هي قصة شراء الأمير عبد الله لشيفيلد يونايتد؟

يمتلك الأمير عبد الله شغفًا كبيرً بكرة القدم، وكما سبق وذكرنا فقد كان رئيس نادي الهلال في الفترة بين 2002 و2004، ونجح خلال هذه الفترة في زيادة إيرادات الزعيم وهو ما ساعده في المستقبل.

قرر الأمير عبد الله بن مساعد الدخول في مغامرة استثمارية رياضية جديدة، فتوجه إلى الدوري الإنجليزي باحثًا عن ما يريده، وفي 3 سبتمبر 2013 تم الإعلان وبشكل مفاجئ عن شرائه شيفيلد يونايتد الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية للدوري الإنجليزي.

نص الاتفاق وقتها على استحواذ رئيس الهلال السابق نصف أسهم النادي الذي كان مملوكًا لشركة بالديز ليشور المملوكة لماكابي، وذلك مقابل ضخ 10 ملايين جنيهًا استرلينيًا ومساعدة الفريق على الوصول للدوري الإنجليزي في أسرع وقتٍ ممكن.

اتفق الأمير عبد الله وماكابي الذي في ذلك الوقت على تضمين آلية لإنهاء الشراكة عندما لا يرغبان في العمل معًاو في عام 2017 ، قدم مكابي "إشعار الروليت" على الأمير عبد الله ، مما منحه خيار بيع 50% من النادي مقابل 5 مليون جنيه استرليني أو شراء النادي بنفس السعر.

أخبر القاضي في وقت لاحق أن عبد الله قرر تولي النادي، وأضاف أن محامي عبد الله يوسف جيانسراكوسا كان يعمل على "مخطط" لتجنب امتلاك عبد الله 75٪ من الأسهم ثم شراء عقارات النادي.

ومع ذلك ، رفض مكابي بيع النادي وجادل بأن الأمير السعودي خالف الاتفاق بعدم الموافقة على شراء العقار، ثم رفع عبدالله دعوى على ماكابي، وفي سبتمبر 2019 ، حكم القاضي لصالح الأمير السعودي.

استمر الفريق في الدرجة الثانية حتى موسم 2016-2017، الذي شهد صعوده للدرجة الأولى، لكنه لم يستمر كثيرًا وصعد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسمين.

متى تأسس شيفيلد يونايتد؟

بدأت فكرة تأسيس الفريق من قبل أعضاء نادي شيفيلد يونايتد للكريكيت، الذي تأسس في عام 1854 وأول ناد رياضي إنجليزي يستخدم 'يونايتد' في اسمه، لكن الفريق تأسس رسميًا في عام 22 مارس 1889.

كان صاحب الفضل في التأسيس هو جون تشارلز كليج، والذي كان هدفه حينها هو إيجاد مصادر دخل جديدة لملعب برامول لين، والذي كان يلعب عليه فريق الكريكيت لشيفيلد يونايتد ، واهتدى لهذه الفكرة بعد ملاحظته بداية زيادة شعبية كرة القدم.

قد يكون مانشستر يونايتد هو الفريق الأشهر الذي يحمل اسم يونايتد في الدوري الإنجليزي والكرة في بريطانيا بشكلٍ عام، لكنه ليس الأول الذي يحمل هذا الاسم، فنادي شيفيلد يونايتد هو الأول في حمله.

ما هو تاريخ شيفيلد يونايتد؟

لا يمتلك شيفيلد يونايتد تاريخ كبير في الكرة الإنجليزية رغم عمره المتخطي 100 عام، وتلخص تاريخه في الصعود والهبوط بين الدرجات المختلفة خاصةً في السنوات الأخيرة.

تعد الفترة من 1895 إلى 1925 هي الفترة الذهبية لنادي شيفيلد يونايتد ، فخلال هذه الفترة فاز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه موسم 1897-98، وحل وصيفًا مرتين في الموسمين التاليين، لكنه حقق سجلاً جيدًا في كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز به 4 مرات، أعوام 1899 و1902 و1915 و1925.

منذ ذلك الحين لم يفز الفريق بأي كأس أخرى، وانحصر تتويجه بدوريات الدرجة الأدنى، لكنه حقق رقمًا مميزًا في ذلك، فبعد فوزه بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، أصبح رابع فريق يفوز بدوريات المحترفين الأربعة في إنجلترا.