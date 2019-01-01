شيفيلد يعادل رقم ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

شيفيلد يتعادل مع مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق

نجح شيفيلد في معادلة رقم ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد، وأصبح جرينوود مهاجم الشياطين الحمر ثالث أصغر هداف لفريقه في الدوري.

وتعادل مانشستر يونايتد أمام شيفيلد بثلاثة أهداف لكل فريق، في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة الليلة شهدت المشاركة رقم 376 للحارس الإسباني دافيد دي خيا مع الشياطين الحمر، ليصبح في المركز الثالث ضمن أكثر حراس الفريق مشاركة.

ويحتل أليكس ستيبني المركز الأول برصيد 539 مباراة، وفي المركز الثاني بيتر شمايكل برصيد 398 مباراة.

وبعد استقباله اليوم لثلاثة أهداف، فشل مانشستر يونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه خارج أرضه لـ 12 مباراة متتالية، في أسوأ سلسلة له منذ موسم 1985/86.

اللقطة المضيئة بالنسبة للشياطين الحمر اليوم هي تألق لاعبوه الشباب، حيث سجل جرينوود هدف فريقه الثالث وهو في الـ 18 عاماً و54 يوماً، ليصبح ثالث أصغر لاعب يسجل للفريق في البريميرليج، بعد داني ويلبيك، وفيدريكو ماكيدا.

وأصبح شيفيلد هو أول فريق صاعد للبريميرليج يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر في شباك الشياطين الحمر، منذ ليستر سيتي في سبتمبر 2014.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد وصل إلى النقطة الـ 17 في المركز التاسع، بينما وصل رصيد شيفيلد عند النقطة 18 في المركز السادس.