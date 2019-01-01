شيفيلد يرفض الهزيمة ويتعادل مع مانشستر يونايتد في مباراة الأهداف الستة

مباراة مثيرة بين شيفيلد والشياطين الحمر

رفض شيفيلد يونايتد الهزيمة من مانشستر يونايتد، وتعادل معه في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

دي خيا نجح في إنقاذ مرماه على مرتين في الدقيقة 10، بعدما تصدى لتسديدة ارضية على اليسار ثم أبعد رأسية قوية إلى من وسط المرمى إلى ركلة ركنية.

فليك نجح في تسيجل الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 بعد ضغط من مهاجم شيفيلد على فيل جونز ثم استخلص منه الكرة وتوغل إلى منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى فليك الذي وضع الكرة في الشباك، بتسديدة قوية.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبعد بينية من فليك وصلت الكرة إلى ليس موسيت الذي توغل بها إلى مشارف منطقة جزاء الشياطين الحمر، وسدد بقوة لتسكن الكرة الشباك معلنة عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 72 دانييال جيمس أرسل عرضية من الجانب الأيمن، أبعدها الدفاع بشكل خاطئ لتصل إلى الشاب براندون ويليامز الذي يسددها من لمسة واحدة في الشباك.

وسريعاً وبعد مرور أربع دقائق من الهدف الأول، نجح جرينوود في خطف هدف التعادل لفريقه بعد عرضية من الجانب الأيسر نفذها راشفورد قابلها المهاجم الشاب بلمسة في الشباك.

وبعد دقيقة نجح المتألق ماركوس راشفورد، في تسجيل الهدف الثالث وقلب النتيجة لصالح فريقه، بعد بينية من دانييل جيمس داخل منطقة الجزاء، سددها راشفورد في الشباك معلناً عن الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، وصلت الكرة العرضية إلى أوليفر مكبورني داخل منطقة جزاء الضيوف استقبلها ثم سددها في الشباك، وسط اعتراضات من لاعبي مانشستر يونايتد مطالبين باحتساب لمسة يد ولكن الحكم يحتسب الهدف.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة الـ 17 في المركز التاسع، بينما وصل رصيد أصحاب الأرض عند النقطة 18 في المركز السادس.