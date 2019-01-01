شوقي غريب: نستحق التأهل إلى الأولمبياد.. ورمضان صبحي قائدًا مميزًا

منتخب مصر تحت 23 عامًا يواجه نظيره الجنوب إفريقي

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن مواجهة نظيره جنوب إفريقيا، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المقامة في مصر.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات حيث فاز على مالي وغانا والكاميرون على التوالي في الـ3 مباريات.

وقال غريب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم نحقق شيء للكرة المصرية حتى الآن، الأداء الذي قدمناه في البطولة يعني نستحق أن نتأهل إلى الأولمبياد".

وأضاف: "منتخب جنوب إفريقيا قوي للغاية وفريق منظم بشكل كبير ويمتلك جهاز فني مميز لديه قدرات كبيرة ، وأشعر بالفخر عندما يطلق علينا منتخب الرجال وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى".

وتابع غريب تصريحاته: "الجيل الحالي يشبه منتخب مصر الأوليمبي عام 2001، فهو قادر على تحقيق الإنجازات وبإمكانهم تحقيق البطولات مثلهم، عندما كنت مديرًا فنيًا لهم وحققنا البرونزية في كأس العالم".

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وأردف المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي: "قمت باختيار جهازي المعاون واللاعبين في قائمتي الحالية، واختيار رمضان صبحي قائدًا للمنتخب قرار مميز ورائع وجميع اللاعبين يحترمونه".

ويواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره جنوب إفريقيا، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المقامة في مصر.