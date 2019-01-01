شوقي غريب عن تأخر نزوله الشوط الثاني: كنت أصلي

شوقي غريب يكشف سبب تأخر نزوله خلال الشوط الثاني

كشف شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن سبب تأخره في التواجد على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، خلال مباراة غانا، ضمن منافسات دور المجموعات.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني، عدم تواجد شوقي غريب، حيث تواجد متأخرًا، بعدما أحرز منتخب غانا هدف التقدم على مصر بالهدف الثاني.

شوقي غريب قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "كنت أؤدي فريضة الصلاة، ولذلك تأخرت عن التواجد على مقاعد البدلاء، مع بداية الشوط الثاني".

منتخب مصر حقق انتصارًا مثيرًا على نظيره الغاني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

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الفراعنة تمكنوا من حجز مقعدًا في المربع الذهبي لبطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز في المباراة الأولى على مالي بهدف دون رد، ثم الانتصار على غانا.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني، بالجولة الثالثة والختامية، من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.