أخبار الأهلي اليوم | وعود لأحمد ياسر ريان .. ونقل مواجهة فيتا كلوب

أبرز أخبار الأهلي المصري اليوم 28 فبراير 2021

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 28 فبراير 2021.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

استقر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام طلائع الجيش، بالجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: جونيور أجايي، محمد شريف، حسين الشحات.

أحمد ياسر ريان يتلقى وعودًا بالعودة إلى الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، تلقى وعودًا من مسؤولي القلعة الحمراء، من أجل العودة مرة أخرى إلى ناديه، بعدما تألق مؤخرًا.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي النادي الأهلي فتحوا خطوط اتصال مع أحمد ياسر ريان خلال الأيام الماضية، أبدوا إعجابهم بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعب مع سيراميكا، حيث سجل 7 أهداف في جميع المسابقات، واحتلاله وصافة هدافي الدوري المصري.

مكتشف موسيماني: توقعت له مستقبلًا كبيرًا

أكد جومو سونو، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا السابق، ومكتشف بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، على أن الأخير كان مهاجمًا على مستوى عالي، وكان دائمًا يتحدث معه في ظل الصلة الوثيقة بين الثنائي المستمرة حتى الآن.

سونو قال خلال تصريحات تليفزيونية: "موسيماني عاتبني ذات مرة، بأنني قلت للفريق بأن يلعب الفريق مباراة دفاعية، وقلت في ذلك الوقت أنه عندما يكون مدربًا سيكون له شأن عظيم".

نقل مباراة فيتا كلوب من ستاد الأهلي إلى القاهرة

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، نقل مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكنغولي، من استاد الأهلي وي السلام إلى القاهرة.

وأشارت محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، إلى أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، هو من طلب نقل المباريات الإفريقية إلى استاد القاهرة، رغم أن الملعب الرسمي للأهلي هو "الأهلي وي السلام".