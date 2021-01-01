شوقي غريب: النني وحجازي ضمن قائمة الأولمبياد ووجود صلاح أمر ضروري

قرعة صعبة للمنتخب الأولمبي المصري

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن ضمه محمد النني لاعب آرسنال وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ومحمد الشناوي حارس الأهلي للقائمة المحتملة لأولمبياد طوكيو.

المنتخب المصري يستعد لخوض البطولة في شهر يوليو المقبل، حيث وقع في المجموعة الثالثة مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

شوقي غريب تحدث إلى إذاعة "أون سبورت إف إم" قائلًا عن المنضمين لقائمة فريقه:"قمنا بتسجيل 14 لاعبًا فوق السن ضمن قائمة تضم 80 لاعبًا محتملًا".

وأضاف:"القائمة يتواجد بها أحمد حجازي ومحمود تريزيجيه وكذلك محمد الشناوي ومحمد النني لمواجهة أي عجز أو فراغ بالتشكيل، ولدينا أيضًا خمسة حراس جاهزون للحصول على الفرصة".

وتابع غريب:"لاستغلال ميزة تواجد الثلاثة لاعبين فوق السن، يجب أن يكون الفريق بحاجة لهم بنسبة 100%، ولذلك يجب التطرق إلى محمد صلاح الذي يعتبر من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم".

وواصل حديثه عن صلاح:"أرسلنا خطابًا إلى ليفربول عقب القرعة مباشرة، أخبرناهم فيه بكل التفاصيل الخاصة بوجود صلاح معنا، لأنه سيكون إضافة لنا وكل اللاعبين يريدون انضمامه وهذا ما أؤكده بناء على علاقتي الجيدة بكل اللاعبين".

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وأما عن صعوبة القرعة:"توقعنا التواجد ضد منتخب قوي، القرعة صعبة نسبيًا ولكن على كل الفرق، لذلك يجب علينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات، لعبنا في كأس العالم للشباب في 2001 ضد منتخبات كبرى مثل هولندا وأمريكا وباراجواي وفزنا بالمركز الثالث".

وفي نهاية تصريحاته أكد شوقي غريب أن أول معسكر لمنتخب مصر الأولمبي سيكون من 30 مايو إلى 15 يونيو، والثاني من 5 يوليو حتى موعد الأولمبياد، ومن المقرر خوض المباريات الودية في شهر مايو في بلد قريبة من اليابان مقر إقامة دورة الألعاب الأولمبية.