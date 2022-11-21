شوط إضافي في كل مباراة .. لماذا زاد الوقت بدل من الضائع في كأس العالم ٢٠٢٢؟

أكثر من 40 دقيقة!

شهدت مباريات اليومين الأول والثاني من نهائيات كأس العالم وقت بدل ضائع طويل بشكل غير مسبوق، مما أثار العديد من التساؤلات لدى الجمهور.

وصلت الدقائق المضافة في المباريات الثلاثة الأولى من المونديال إلى حوالى شوط إضافي كامل، لكن هذا الأمر لم يكن وليد صدفة.

تحذير كولينا

وكشف بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي كرة القدم " فيفا" لشبكة "ESPN" إنهم عملوا على حساب الوقت المطلوب تعويضه بدقة منذ بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال كولينا: "أخبرنا الجميع ألا يتفاجئوا إذا رأوا الحكم الرابع يرفع اللوحة الإلكترونية برقم كبير كوقت بدل ضائع".

لماذا زاد الوقت بدل من الضائع في كأس العالم ٢٠٢٢؟

يرغب الفيفا في زيادة الوقت الفعلي للمباريات، من أجل إضفاء متعة أكبر على لعبة كرة القدم، خاصة أن هذا الأمر يعد أحد الملفات البارزة على طاولة الاتحاد.

وصرح كولينا: "إذا كنا تريد وقتًا أكثر نشاطًا، فنحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لرؤية هذا النوع من الوقت الإضافي، على سبيل المثال في مباراة سجل فيها ثلاثة أهداف عادة ما يستغرق الاحتفال دقيقة ودقيقة ونصف، لذلك مع تسجيل ثلاثة أهداف، تخسر خمس أو ست دقائق".

رقم قياسي في تاريخ كأس العالم



14 دقيقة محتسبة كوقت بدل ضائع في الشوط الأول 😴#المونديال_مع_جول #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/U9UAy2FVX9 — GOAL Arabia (@GoalAR) November 21, 2022

وأضاف: "ما نريد القيام به هو حساب الوقت الإضافي بدقة في نهاية كل شوط يمكن أن يكون الحكم الرابع الذي يقوم بذلك، لقد نجحنا في روسيا ونتوقع الشيء نفسه في قطر، أنا لا أتحدث عن تدخل VAR، هذا شيء مختلف ويحسبه حكم مساعد الفيديو بطريقة دقيقة للغاية".

وأتم: "حتى في الوقت الذي كنت فيه حكمًا، تأتي المعلومات عن الوقت الإضافي من الحكم الرابع، فحكم الساحة يركز كثيرًا على ما يجري على أرضية الملعب، بينما الحكم الرابع الذي يقترح عادة مقدار الوقت الإضافي ويميل الحكم إلى اتخاذ القرار".

كم دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع تم احتسابها في كأس العالم ٢٠٢٢ إلى الآن؟

شهدت مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور إضافة خمس دقائق في الشوط الأول ومثلهم في الشوط الثاني بمجموع 10 دقائق، بينما في مواجهة إنجلترا وإيران احتسب حكم اللقاء 14 دقيقة كوقت بدل ضائع للشوط الأول و10 دقائق للشوط الثاني، وأخيرًا في مواجهة هولندا والسنغال احتسب دقيقتين فقط في الشوط الأول، بينما الشوط الثاني أضاف الحكم ثماني دقائق.

ويأتي الإجمالي لعدد الدقائق المضافة في ثلاث مباريات فقط منذ انطلاق المونديال بواقع 44 دقيقة، بمتوسط 14.6 للمباراة الواحدة.