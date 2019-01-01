شهر حاسم يرسم ملامح موسم الهلال والنصر محليًا وقاريًا

النصر يتربع حاليًا على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يشهد الموسم الحالي في الكرة السعودي منافسة من العيار الثقيل بين فريقي الهلال والنصر كبيري الرياض وهي منافسة تاريخية بين كلا الفريقين.

النصر يتربع حاليًا على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بينما يحتل الهلال الوصافة برصيد 63 نقطة ولكنه يمتلك مباراة مؤجلة في رصيده.

الشهر المقبل والحاسم لكلا الفريقين سيكون حاسمًا بشكل كبير لكلاهما لتحديد ملامح الموسم الحالي 2018\2019 ، على الصعيدين المحلي والقاري.

العالمي يخوض 7 مباريات خلال الشهر المقبل في 3 بطولات مختلفة، والتي ستكون هامة في تحديد ملامح الموسم بالنسبة للفريق.

البداية ستكون قارية، حيث سيطير الفريق إلى كربلاء العراقية لملاقاة الزوراء بالبطولة الآسيوية، ثم يواجه نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 27 أبريل.

وفي مايو يخوض النصر 4 مواجهات حيث يستضيف الوصل الإماراتي في السابع من مايو ومن ثم التوجه لملاقاة الحزم بالدوري في الحادي عشر منه وبعدها بثلاثة أيام وبذات البطولة يستضيف الباطن في الجولة الثلاثين، ويختم موسمه يوم 21 مايو بلقاء آسيوي مع ذوب آهن اصفهان الإيراني.

على الصعيد الأخر، يبدأ الهلال مشواره من أبو ظبي حيث يواجه الاستقلال الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا.

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ويعود الزعيم بعدها للشأن المحلي ومواجهة التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 26 أبريل، بعدها بثلاثة أيام في 29 أبريل ليستضيف التعاون مجددا بدوري المحترفين.

وفي مايو يخوض الهلال خمس مباريات في حال تأهله لنهائي الكأس، الذي من المتوقع أن يقام في الثاني أو الثالث أو الرابع من ذلك الشهر.

📄- مواجهات على صفيح ساخن في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ومواجهة مؤجلة بين #الهلال و #التعاون.🔥🔥 pic.twitter.com/FBSoDdFzGH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

أمام في حالة الخسارة فيبدأ مواجهاته في مارية يوم 5 أمام العين الإماراتي ومن ثم يتوجه إلى الدمام لملاقاة الاتفاق بالدوري في الحادي عشر من مايو.

وفي ذات البطولة يعود الهلال إلى الرياض لملاقاة الشباب في السادس عشر ويختتم بعدها منافسات الشهر بلقاء الدحيل القطري آسيويا في العشرين من مايو.