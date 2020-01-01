شهادة لويس سواريز: وقعت ليوفنتوس وعرفت اسئلة اختبار اللغة قبل الخضوع له!

تقارير صحفية إيطالية تكشف تفاصيل شهادة لويس سواريز ضد يوفنتوس في قضية التلاعب باختبار اللغة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن تفاصيل شهادة النجم الأوروجوياني لويس سواريز في قضية التلاعب باختبار اللغة المتهم فيها نادي يوفنتوس.

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جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي تانكريدي بالميري العامل بـ "بي بي سي" و"بي إن سبورتس"، حيث أكد أن شهادة سواريز أدانت يوفنتوس بشكل كبير.

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وأخبر سواريز القضاة أن يوفنتوس قام بالتوقيع معه بالفعل على عقد ابتدائي في نهاية شهر أغسطس الماضي تمهيدًا لضمه بشكل نهائي.

وقبل يومين من خضوعه لاختبار اللغة سبب الأزمة الحالية أنهى يوفنتوس اهتمامه بالحصول على خدمات سواريز بشكل تام.

ويشك القاضي في الوقت الحالي أن يكون السبب خلف إنهاء اهتمام يوفنتوس هو تسريب معلومات تخص التلاعب في اختبار اللغة الذي يمنح الجنسية.

وبحسب ما أوضحت "سبورتس ميديا سيت" فالقضية ضمت لويجي شابيرو أحد المحامين الخاصين بيوفنتوس والذي تورط في العملية هو الآخر.

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وتلقى سواريز اتصالًا من فابيو باراتيتشي قبل الاختبار بثلاثة أيام، كما نشرت الشبكة نص محادثة تحدث فيه أحد مسؤولي يوفنتوس وقال: "لا يمكنكم أن تحرموا اللاعب من راتب عشرة مليون يورو في الموسم بسبب عدم وصوله لمستوى ب٢ في اللغة".

كما أوضحت أن الاختبار تم تبسيطه بجانب معرفة سواريز بالأسئلة، حيث تم وضع كل الأفعال في حالة المصدر دون تصريفات.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن سواريز قام بالأمس بالشهادة ضد يوفنتوس، حيث أكد على معرفته بأسئلة اختبار اللغة قبل خضوعه له.

وشهدت القضية الكثير من التطورات في الأسابيع الأخيرة، حيث كانت التحقيقات قد توقفت لفترة بسبب تسريب المعلومات للإعلام.

جدير بالذكر أن عقوبات تلك الأزمة قد تصل بيوفنتوس للهبوط من جديد بحسب ما ذكرت تقارير صحفية سابقة.