هل يهبط من جديد؟ .. ما هي العقوبات المنتظرة على يوفنتوس في قضية سواريز؟

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن عقوبة الهبوط للدرجة الأدنى من العقوبات التي قد يواجهها يوفنتوس في قضية لويس سواريز.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن أنواع العقوبات التي قد يواجهها يوفنتوس في قضية النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب برشلونة السابق وأتلتيكو مدريد الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا"، والتي أكدت أن عقوبة الهبوط للدرجة الأدنى تعد ضمن العقوبات الممكنة في تلك القضية.

وأوضحت الصحيفة أن يوفنتوس قد يكون قد خالف المادة الرابعة والمادة الـ 32 من قانون العدالة الرياضية في إيطاليا.

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وتقتصر عقوبات مخالفة المادة الرابعة في قانون العدالة الرياضية الإيطالي على الغرامات والتحذيرات بالإضافة لخصم النقاط، بينما لو تم إثبات خرق يوفنتوس للمادة الـ 32 قد تصل العقوبات للاستبعاد من البطولة المحلية أو الهبوط للدرجات الأدنى في المواسم التالية.

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن يوفنتوس قام بتسهيل عملية الغش في اختبارات اللغة الإيطالية للويس سواريز من أجل حصوله على الجنسية.

وسعى يوفنتوس لمنح سواريز الجنسية الإيطالية في الصيف الماضي ليتم صفقة ضمه لصفوفه قادمًا من صفوفه وليوفر مقعدًا أجنبيًا في قائمته.

جدير بالذكر أن يوفنتوس أعلن بنفسه قبل ساعات عن خضوع مديره الرياضي فابيو باراتيتشي يخضع للتحقيقات هو الآخر، دون الكشف عن الأسباب وعلم جول.كوم أن التحقيقات معه تأتي بسبب تقديمه لمعلومات مغلوطة سابقًا في بداية التحقيقات.



