خاص.. شنغهاي يُغير موقفه من بقاء إيجالو في مانشستر يونايتد

النادي الإنجليزي لا يريد شراء اللاعب بشكل نهائي

خطوة كبيرة قطعها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في طريق الإبقاء على مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو لفترة أطول بصفوفه.

إيجالو انضم للشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من شنغهاي شينوا الصيني، حتى نهاية الموسم الجاري، ومن المقرر انتهاء فترة الإعارة خلال بضعة أيام.

مصادر خاصة لـ"جول" أكدت أن الأيام القليلة الماضية، شهدت مفاوضات مكثفة بين مانشستر وشنغهاي، انتهت بشكل إيجابي يميل لبقاء اللاعب مع يونايتد بناء على رغبة المدرب أولي جونار سولشاير.

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شنغهاي كان يرفض فكرة تمديد الإعارة، حيث يفضل بيع اللاعب، والاستفادة منه مالياً للتعاقد مع مهاجم آخر بديل لتعويض رحيله المنتظر.

وهو الأمر الذي يرفضه إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر، حيث لا يريد التعاقد مع صاحب الـ30 سنة بشكل نهائي، ويطمح لإنفاق الأموال المتاحة بخزينة النادي لضم مهاجم أصغر سناً مثل تيمو فيرنر لاعب لايبزيج.

وبعد سلسلة من المفاوضات، رضخ شنغهاي لمحاولات النادي الإنجليزي، لتسير الأمور الآن نحو تمديد فترة إعارته لمدة قد تصل إلى موسم واحد.

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لادي سالامي وكيل أعمال إيجالو علق على هذه الأنباء قائلاً:"اللاعب يشعر بالراحة في مانشستر، والمفاوضات تسير بشكل إيجابي بين جميع الأطراف حتى الآن".

يذكر أن إيجالو تألق بشكل ملفت للأنظار خلال فترة إعارته قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، وسجل 4 أهداف في 3 مباريات شارك فيها كأساسي مع الفريق.