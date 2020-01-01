شنايدر: مورينيو تركنا نشرب وندخن في إنتر

شنايدر يكشف طريقة تعامل مورينيو مع بالوتيلي

كشف فيسلي شنايدر، لاعب إنتر السابق، عن كواليس تعامل جوزيه مورينيو مع الفريق أثناء موسم 2009-2010 والذي حقق فيه النيراتزوري الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنّه سمح للاعبين بالشرب والتدخين.

إنتر هو الفريق الإيطالي الوحيد الذي حقق الثلاثية التاريخية، إلا أنّه لم يكن الأخير إذ تلاه بايرن ميونخ في 2013 ثم برشلونة في 2015.

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وكان شنايدر قد اعترف بحبه الشديد لشرب الخمر حتى أنّه اعتبر "الفودكا" صديقه الوحيد خلال فترته في ريال مدريد.

وقال شنايدر في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "مورينيو كان يعرف جيدًا كيف يتعامل معنا، لقد أخبرنا بأنّه سوف يمنحنا حرية أكبر من المعتاد ولكن في المقابل يجب أن نقدم أفضل ما لدينا في الملعب، فقد كان مدربًا متطلبًا للغاية".

وتابع: "خارج الملعب كان يترك لنا مساحة العمل بحرية بما في ذلك شرب الخمر والتدخين وكنت واثقًا من أنّه يعرف أننا نفعل ذلك ولا يمانع".

وحول تفاصيل معاملة مورينيو لماريو بالوتيلي، واصل: "المدرب كان دائمًا يدافع عنا ولكن بشرط ألا نخذله. بالوتيلي حاول لكنّه كان صغيرًا في السن وحينما شعر بالغضب من قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها تحدث مع جوزيه".

وأردف: "دخل غرفة الملابس ذات ليلة وأخبره أمام الجميع أنّه لا يعيش فترة جيدة بسبب عدم منحه دقائق لعب كافية، وبعدها أخبرنا مورينيو أنّ بالوتيلي لن يلعب حتى يعتذر للجميع على طريقته في طلب المشاركة، وهذا ما حدث والأمور صارت أفضل".

واختتم: "في ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا طلب منه الإحماء لمدة 45 دقيقة ثم طلب من ماركو ماتيراتزي الإحماء وبعد 5 دقائق فقط أشركه ولم يشرك بالوتيلي. مورينيو كان له قانونه الخاص".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى إمكانية عودة شنايدر من الاعتزال واللعب في الدوري الهولندي.