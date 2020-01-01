شنايدر: الفودكا كانت أقرب أصدقائي في ريال مدريد

هل أفسدت الخمور مسيرة وسيلي شنايدر مع ريال مدريد؟

قال ويسلي شنايدر إن الفودكا كانت الصديق الأقرب له خلال الفترة القصيرة التي قضاها كلاعب في صفوف ريال مدريد قبل أن يرحل إلى الدوري الإيطالي.

وتُعرض يوم الجمعة المقبل السيرة الذاتية للاعب الهولندي السابق بريال مدريد وإنتر ويسلي شنايدر، وحولها كان له بعض التصريحات عن مسيرته.

وحول ذلك، قال متوسط الميدان الهولندي إن مسيرته شهدت العديد من التقلبات، ولكنه إجمالًا استمتع بها وبجميع رحلاته في مختلف الأندية التي مثلها.

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وارتدى ويسلي شنايدر قميص نادي ريال مدريد لمدة موسمين بين عامي 2007 و2009 بعد تجربة ناجحة مع أياكس أمستردام في الدوري الهولندي.

وأضاف: "الخروج من هولندا؟ بعد خمس سنوات كنت على استعداد لمغادرة أياكس، في موسمي الخامس، سجلت حتى ثمانية عشر هدفًا وهذا رقم استثنائي كلاعب وسط"

وتابع: "نظرت إلى العروض التي جاءتني فكان هناك اهتمام من فالنسيا، هو فريق كبير ولكنه ليس أفضل شيء على الإطلاق، لذلك كنت أفضل الاستمرار في أياكس موسمًا آخر حتى أجد العرض المناسب"

وأردف: "بما أنني لم أكن أرغب في الرحيل إلى فالنسيا، فقد عقدت مؤتمرًا صحفيًا مع النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية قلت خلاله إنه سيكون عامًا رائعًا لأياكس. لكن ريال مدريد قدم عرضًا. أرادوا دفع 24 مليون يورو، وأراد أياكس 30 مليونًا"

وأكمل: "بعد انتقالي إلى ريال مدريد أدركت أنها خطوة للأمام في مسيرتي وكان عليّ أن أكون على قدر المسؤولية للتأقلم سريعًا مع أجواء الدوري الإسباني"

وأكد: "واجهت الكثير من الصعوبات كلاعب في ريال مدريد، كنت صغيرًا وأقدّر النجاح والاهتمام، لكن لابد أنني ارتكبت خطأ ما، لم يكن هناك مخدرات، ولكن نعم الكحول كان رفيقي، لقد كانت الفودكا أقرب صديق لي في تلك الفترة"

وحول تأثيرات ذلك قال: "عندما لا يكون لديك ما يكفي من الأصدقاء لقضاء وقت فراغك؟ لم أكن أدرك أن زجاجة الفودكا كانت ستصبح هي صديقي المفضل"

واسترسل: "جسديًا، لم أدرك ذلك حتى، كنت أقضي ليلتي وفي اليوم التالي استيقظ وكأن شيئًا لم يحدث، واصلت اللعب ، ولكنني أصبحت أسوأ وأقل تركيزًا بشكل واضح. كنت أكذب على نفسي لأقول إن كل شيء يسير على ما يرام"

واختتم تصريحاته حول تلك الحقبة قائلًا: "لقد قلت قدراتي البدنية ولكنني كنت أخفي ذلك بما أمتلك من مهارات وقدرات بالكرة، واعتقدت أنه لا أحد يلاحظ ذلك، ولكنني تأثرت"

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يذكر أن شنايدر قد غادر ريال مدريد صيف العام 2009 متجهًا إلى إنتر الإيطالي، ليحقق الثلاثية التاريخية بقميص النيراتزوري في أول مواسمه هناك.