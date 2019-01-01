شمايكل يطالب مانشستر يونايتد بتعيين سولشار كمدرب دائم

مباراة ليفربول كانت أحد العناصر الحاسمة لدى الدنماركي من أجل الحكم على مستوى النرويجي

يرى بيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد السابق، أن أولي سولشار يجب تعيينه بصفة دائمة مدرباً للشياطين الحمر.

النرويجي تولى مهمة تدريب مانشستر في ديسمبر الماضي، ليقود الفريق للعديد من النتائج الإيجابية بعد إقاله جوزيه مورينيو.

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بعض التقارير أكدت أن إدارة يونايتد لازالت تبحث عن مدرب دائم، ليحل بدلاً من سولشار الذي لازال يحمل صفقة المؤقت.

وعلق شمايكل قائلاً:"يجب أن يكون المرشح الأول الآن لقيادة الفريق بشكل دائم".

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وأضاف:"جاء هنا ببعض الحرية لأنه مدرب مؤقت، ولكنه أثبت كفائته، مباراة ليفربول كانت مهمة لي في الحكم عليه وشاهدت وقتها جودته".

وتابع:"دخل المباراة بـ3 أو 4 لاعبين مصابين في أول 25 دقيقة، ومع ذلك حافظ على الفريق من الانهيار وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي".

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وعن علاقته باللاعبين:"لم أتوقع تعيينه، لكنه الآن يتعامل بطريقة جيدة مع بول بوجبا ولينجارد، وجعل الجميع يحترمه في النادي".

تصريحات شمايكل تأتي بعد انتصار يونايتد على كريستال بالاس 3/1، والذي حافظ للفريق على منافسته بقوة للتواجد ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي.