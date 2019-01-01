بنزيما يتعرض للسرقة أثناء الكلاسيكو

ليلة سوداء للنجم الفرنسي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية أن منزل كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، تعرض للسرقة أثناء مشاركة اللاعب في لقاء الكلاسيكو مساء الأربعاء أمام برشلونة.

وخسر ريال مدريد بثلاثية نظيفة بمعقله "سانتياجو برنابيو" أمام الفريق الكتالوني في إياب نصف نهائي كأس الملك، ليودع البطولة.

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وذكر "إل شيرينجيتو" أن الفرنسي عاد لمنزله بعد المباراة ليكتشف تعرضه للاقتحام وسرقة بعضاً من محتوياته أثناء تواجده في المباراة.

واقعة سرقة لاعب أثناء مباراة ليست الأولى، إذ تعرض كيفين برينس بواتينج، لاعب برشلونة، منزله للسرقة أثناء لعبه مع الفريق وأخذ السارقون 300 ألف يورو.

وتعددت الوقائع في أوروبا بسرقة منازل اللاعبين مؤخراً وكان أشهر ضحاياها قائد باريس سان جيرمان تياجو سيلفا ولاعب ليفربول ساديو ماني.