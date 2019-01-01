بايرن ميونخ يحسم مصير ريبيري

الفرنسي عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية فرنسية أن بايرن ميونخ قرر عدم تجديد عقد نجمه فرانك ريبيري وتوديعه بحلول نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد ريبيري مع البافاري بحلول نهاية الموسم الجاري، وأشارت تقارير لإمكانية تمديده لعام إضافي من قبل الطرفين.

وذكرت "ليكيب" أن بايرن ميونخ قرر عدم استمرار نجمه الفرنسي مع الفريق الموسم المقبل وعدم استكمال المفاوضات.

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وأشارت الصحيفة أن النادي الألماني سيقيم حفل وداع بنهاية الموسم الجاري لتوديع الفرنسي وشكره على ما قدمه طوال الأعوام الماضية.

وكان كلاً من كارل هانز رومينيجه وأولي هونيس، أعضاء الإدارة، أشارا لتقييم النادي لوضع ريبيري وبحث مسألة تجديد العقد من عدمها.

ودخل ريبيري في عدة مشاكل عدة مؤخراً مع الإعلام بسبب انتقاد حياته الشخصية، وابتعد عن عديد المباريات الموسم الجاري بداعي الإصابات.

ويلعب ريبيري مع بايرن ميونخ منذ 2007 قادماً من مارسيليا مقابل 25 مليون يورو وقتها.