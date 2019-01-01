شمايكل: مانشستر يونايتد بحاجة إلى ماتيتش البطيء

أسطورة مانشستر يونايتد يدافع عن نيمانيا ماتيتش

يعتقد بيتر شمايكل، حارس مانشستر يونايتد السابق، أن الشياطين الحمر بحاجة إلى نيمانيا ماتيتش متوسط ميدان الفريق بالرغم من بطئه.

ويغيب اللاعب الصربي صاحب الـ 31 عاماً عن صفوف فريقه منذ سبتمبر الماضي بسبب الإصابة.

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ولعب ماتيتش مع الشياطين الحمر هذا الموسم، خمس مباريات في مختلف البطولات بواقع 160 دقيقة.

وقال شمايكل في تصريحات تلفزيونية: "مانشستر يونايتد، كان بحاجة إلى ماتيتش خاصة في مباراة شيفيلد الأخيرة، لشغل دور خط الوسط الدفاعي وتهدئة الأمور".

وواصل: "لقد تعرض من قبل لبعض الانتقادات بسبب بطئه ولعبه الكرة للخلف في بعض الأحيان، ولكنهم بحاجة إلى ذلك".

وتعادل مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق، أمام شيفيلد مساء الأحد الماضي في الجولة الـ 13 من البريميرليج.

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وأكمل شمايكل تصريحاته قائلاً: "أنا أحب فريد، ولكنه بحاجة إلى أحد أقوى أحد يستطيع التحكم به".

ويحتل الشياطين الحمر المركز التاسع من جدول الدوري، برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن ولفرهامبتون صاحب المركز الخامس.