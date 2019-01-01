فالنسيا: فيرجسون أشعرنا بأهميتنا ومويس أهمل ذلك

أنطونيو فالنسيا نجم مانشستر يونايتد يوضح الاختلافات بين أليكس فيرجسون وديفيد مويس.

كشف النجم الإكوادوري أنطونيو فالنسيا لاعب فريق مانشستر يونايتد عن الاختلافات الجوهرية بين قيادة السير أليكس فيرجسون ونظيره ديفيد مويس للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالنسيا وأكد خلالها أن فيرجسون جعل كل لاعب يشعر بأهميته في الفريق سواء كان أساسيًا أم لا.

وقال فالنسيا: "ذلك اليوم الذي أخبرنا فيه السير أليكس فيرجسون أنه سيرحل عن الفريق كان مليء بالمشاعر بالنسبة لي، في الواقع بالنسبة للفريق ككل".

وأضاف: "شعرت بالكثير من الحزن وشعرت أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي لو قام بالاستمرار معنا".

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وأكمل: "فيرجسون كان لديه طريقة في التعامل تجعل كل لاعب يشعر بأهميته مع الفريق، لكن الأمور اختلفت بقدوم ديفيد مويس كونه جعل مجموعة معينة من نجوم الفريق يشعرون بذلك".

وأردف: "كان يعرف ما الذي يجب قوله ومتى يقوله، أتذكر مواجهة في كأس الاتحاد أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج حيث جاء لي وجذبني له وقال لديك ١٠ دقائق في الشوط الثاني لتحسن نفسك لو لم تفعل ذلك سأخرجك من الملعب".

وأنهى تصريحاته: كان يكرر تلك الأمور مع روني وجيجز وذلك هام بالنسبة للشباب فعندما يرون هؤلاء النجوم يحدث هذا فيهم يفكرون فورًا أنهم لا يستطيعون الراحة أو التراجع".

جدير بالذكر أن فيرجسون كان قد أمضى ٢٦ عامًا في صفوف مانشستر يونايتد حقق خلالهم ١٣ لقب دوري إنجليزي ولقبي دوري أبطال أوروبا.