شكوى ضد تشابي ألونسو للتهرب من الضرائب في إسبانيا

اللاعب مطالب بدفع 84001 يورو

قدمت منظمة الجرائم الاقتصادية، التابعة لمكتب المدعي العام في العاصمة الإسبانية مدريد، شكوى ثالثة ضد تشابي ألونسو اللاعب السابق.

وشملت شكوى منظمة الجرائم الاقتصادية، الثنائي إيفان زالدا أزكوينا وإيجناسيو مايستري كازانوفاس المستشارين الضريبيين للاعب السابق.

واتهم مكتب المدعي العام ألونسو، بارتكاب جريمة ضد الخزانة والتهرب من دفع 84001 يورو في عام 2014.

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وجاءت الشكوى الجديدة، من وفد في وكالة الدولة لإدارة الضرائب في تاريخ ديسمبر 2019، بعد توقيع اللاعب عقداً خلال أغسطس 2009 مع شركة في ماديرا، ولكن الشركة كانت تتمتع بإعفاء ضريبي حتى 2012.

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وانضم صاحب الـ 38 عاماً، إلى ريال مدريد في 2009 قادماً من ليفربول الإنجليزي مقابل 34.5 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ألونسو لعب مع ريال مدريد في الفترة من 2009 وحتى 2014 قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ ويعتزل في صيف 2017 ويتجه لمجال التدريب.