رسميًا .. كاسياس يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني ويكشف موقف مسيرته كلاعب

إيكر كاسياس نجم ريال مدريد السابق يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

أعلن النجم إيكر كاسياس لاعب ريال مدريد السابق عن ترشحه في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مقعد الرئيس.

جاء هذا في بيان نشره كاسياس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وأكد من خلاله أن هدفه هو خدمة كرة القدم في إسبانيا والعالم.

وكتب كاسياس في بيانه: "نعم سأقوم بترشيح نفسي لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عندما يتم فتح باب الانتخابات والتقديم لها".

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وأضاف: "أريد أن أجعل الاتحاد الإسباني في نفس المكانة مع أفضل الاتحادات حول العالم من أجل إسبانيا".

وأكمل بيانه مؤكدًا انتهاء مسيرته كلاعب: "لقد أخبرت رئيس بورتو بقراري الأخير في ذلك الشأن وأريد أن أبدي شكري له".

وكان كاسياس قد ابتعد عن الملاعب في الأشهر الماضية بسبب حالة مرضية عانى منها في القلب هددت بإنهاء مسيرته الكروية.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة ذكرت أن عدد من كبار كرة القدم في إسبانيا قدموا الدعم لكاسياس بالفعل على رأسهم كارليس بويول قائد برشلونة المعتزل.