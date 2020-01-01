لاعب الحزم يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

هل تلقى أسامة الخلف عرضًا من الأهلي؟

كشف أسامة الخلف، لاعب نادي الحزم، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض سعيد المولد الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الراقي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات مع الخلف، حيث وافق وكيله على العرض بشكل مبدئي، وطلب من إدارة الأهلي التفاوض بشكل رسمي مع الحزم.

الخلف أكد خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أنه تلقى عرضًا من الأهلي، عندما كان لاعبًا في صفوف نادي هجر موسم 2016، ولكن المفاوضات لم تكتمل، لينتقل إلى الاتفاق.

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الظهير الأيمن لفريق الحزم تابع: "سبب رحيلي عن الاتفاق هو أنني لم أحظ بالمساحة الكافية لتقديم ما أملك، حيث عاصرت عددًا من المدربين، باستثناء العمل مع المدرب سعد الشهري".

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وأردف: "وتواصل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني السابق للمنتخب السعودي، مع المنتخب الأولمبي، وتم ترشيحي للمشاركة مع الأخضر في كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا".

وعن عرض الأهلي حاليًا، علق الخلف: "أحترم عقدي مع الحزم، والإدارة هي من ستحدد مستقبلي، سواء بالاستمرار أو بالرحيل إلى الأهلي، والانضمام له شرف لي".

أسامة الخلف كان لاعبًا في صفوف نادي هجر، ثم انتقل إلى الاتفاق في عام 2017، ثم انضم إلى الحزم في عام 2019 ليتألق في صفوفه.