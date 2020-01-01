شقيقة رونالدو : كورونا أكذوبة وعملية احتيال ضخمة

رغم إيجابية الفحوصات التي قام بها المهاجم البرتغالي

خرجت كاتيا شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل التشكيك في فيروس كورونا المستجد، بعدما تم الإعلان عن إصابة نجم يوفنتوس بالوباء.

الاتحاد البرتغالي أعلن أمس، الثلاثاء، عن إصابة مهاجم يوفنتوس بكورونا، وخضوعه لفترة العزل اللازمة، بعدما كشفت الفحوصات عن إيجابية العينة التي أجراها مؤخراً.

كاتيا استخدمت موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" من أجل التشكيك في الأمر، ووصفت شقيقها كأحد الأنبياء من الله للكشف عن الحقيقة.

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وقالت شقيقة رونالدو المعروفة بنشاطها عبر وسائل التواصل:"كان يجب على رونالدو أن يوقظ العالم، يجب أن أقول إنه نبي من الله حقاً".

وأضافت:"أعتقد أن الآلاف من الناس كانوا يؤمنون بالوباء والاختبارات والتدابير التي تم اتخاذها مثلي تماماً، ولكنها كانت أكبر عملية احتيال رأيتها منذ ولادتي".

وتابعت:"الآن أقف لتحية عبارة سمعتها بأن لا نكون مثل الدمية التي يتم تحريكها والتحكم فيها، إنها رسالة لكل شخص في العالم، من فضلك افتح عينيك".

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يذكر أن مرض رونالدو سيبعده عن المباراة القادمة للبرتغال، وكذلك مواجهة يوفنتوس وكوتروني بالدوري الإيطالي، وكذلك مباراة دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف حول غيابه أمام برشلونة بنفس البطولة.