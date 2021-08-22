أليجري: علينا أن نتعلم الدرس، ولهذا رونالدو لم يبدأ!

ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس يتحدث عن تعادل فريقه المحبط ضد أودينيزي.

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس على غضبه بسبب تعادل فريقه أمام نظيره أودينيزي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات لصالح "دازون"، تطرق خلالها للحديث عن غياب كريستيانو رونالدو عن التشكيل الأساسي في لقاء اليوم.

وقال أليجري: "لقد لعبنا مباراة جيدة، لسوء الحظ هذه هي كرة القدم، وكان يجب أن نلعب بشكل أفضل في الشوط الثاني".

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وأضاف: "بعض الأحداث في المباراة لم نستطع أن نتعامل معها بالشكل الملائم، لكن علينا أن نتخذ مما حدث درسًا لنا".

وأردف: "لقد خسرنا الكثير من الكرات في وسط الملعب خلال الشوط الثاني، ربما عانينا من الإرهاق، بالرغم من ذلك دافعنا جيدًا".

وأكمل: "تحت أي ظرف من غير المقبول أن نستقبل مثل تلك الأهداف، لم نتلق تسديدة واحدة على المرمى بالرغم من ذلك سجلوا هدفين".

وتطرق للحديث عن كريستيانو رونالدو وقال: "هو يشعر أنه بخير، لقد تحدثنا قبل المباراة وأخبرته أنه سيبدأ من على مقاعد البدلاء، وعندما شارك سجل هدفًا لكنه لم يحتسب".