جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2021-2022
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إذا كنت من عشاق الدوري الإيطالي فأنت هذا الموسم على موعد مع إثارة ومنافسة شرسة على الاسكوديتو، بعد التغييرات الكبيرة في مدربين الفرق الكبرى.
إنتر نجح في خط اللقب الموسم الماضي بعد سيطرة يوفنتوس وهو ما تسبب في إعادة المدرب أليجري من جديد إلى السيدة العجوز، كما أنّ سيمون إنزاجي يقود إنتر وجوزيه مورينيو مع روما وكذلك ماوريتسيو ساري في لاتسيو ولوتشيانو سباليتي مع نابولي.
لن تكون الإثارة متوقفة فقط على السباق على الاسكوديتو في الدوري الإيطالي ، فهناك صراع آخر سيجري في الظل هو صراع الهدافين، والذي كان شيقًا الموسم الماضي وحظي بمنافسة شرسة بين كريستيانو رونالدو ولوكاكو حتى حققها صاروخ ماديرا.
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وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2021-2022
جدول مباريات الدوري الإيطالي 2021-22
جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2021-22:
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|1
|ماتيا زاكايني - هيلاس فيرونا
|2
|=2
|إدين دجيكو - إنتر
|1
|=2
|أندريا بيلوتي - تورينو
|1
|=2
|روبرتو بيكولي - أتالانتا
|1
|=2
|حامد تراوري - ساسوولو
|1
|=2
|فيليبو باندينيلي - إمبولي
|1
|=2
|شيرو ايموبيلي - لاتسيو
|1
|=2
|لويس مورييل - أتالانتا
|1
|=2
|سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - لاتسيو
|1
|=2
|مانويل لاتزاري - لاتسيو
|1
|=2
|كالهان أوغلو - إنتر
|1
|=2
|أرتورو فيدال - إنتر
|1