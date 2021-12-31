شرط وحيد من قادش لتخليص برشلونة من دي يونج

كشفت تقارير صحفية، أن نادي قادش، وضع شرطًا وحيدًا، للتعاقد مع لوك دي يونج، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإن لم يتم تنفيذه لم يتعاقد مع اللاعب.

وتعاقد برشلونة، في الصيف الماضي مع دي يونج، مهاجم إشبيلية على سبيل الإعارة، ولكنه لم يقنع تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، وأخرجه من حساباته.

وتعمل إدارة الفريق الكتالوني، في الوقت الحالي على التخلص من اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، لتوفير راتبه لمساعدة النادي في الأزمة المالية التي يمر بها، واقترب قادش من الحصول عليه بالاتفاق مع إشبيلية ولكن في حالة واحدة.

ما شرط قادش للتعاقد مع دي يونج؟

بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن قادش وضع شرطًا للتعاقد مع المهاجم الهولندي، وطلب من إدارة إشبيلية وبرشلونة تنفيذه، وإلا سيضطر للبحث عن بديل.

وتريد إدارة قادش، أن تحصل على موقف نهائي بالتعاقد مع اللاعب في موعد أقصاه الإثنين 3 يناير، وإلا ستبحث عن بديل لتعزيز خط هجوم الفريق بشكل عاجل.

ماذا قدم دي يونج مع برشلونة هذا الموسم؟

منذ انضمام دي يونج إلى برشلونة في الصيف الماضي، شارك مع الفريق الكتالوني في 12 مباراة بمختلف المسابقات، لم يتمكن خلالهم إلا من تسجيل هدفًا واحدًا.

وقررت إدارة البلوجرانا، التخلي عن اللاعب، وبدأت تبحث عن مهاجم صريح يقود خط هجوم الفريق فيما تبقى من الموسم، وقد يكون ألفارو موراتا هو الحل ولكن بشرط موافقة أتلتيكو مدريد.