جريزمان يعاند برشلونة ويرفض التضحية من أجل ميسي

برشلونة يرغب في بيع جريزمان من أجل تحسين موقفه المالي واستعادة ميسي والفرنسي يفضل الاستمرار.

يعيش نادي برشلونة الإسباني أزمة مادية طاحنة، منعته من تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الذي انتهى في الثلاثين من يونيو الماضي.

وخرجت تقارير صحفية مؤخرًا تفيد بأن بيع الفرنسي أنطوان جريزمان قد يكون حلًا محتملًا لتحسين وضع برشلونة الاقتصادي.

لماذا يرغب برشلونة في التخلص من جريزمان؟

يعاني برشلونة من معضلة مالية، حيث تتخطى كتلة الرواتب في النادي الكتالوني الحد المسموح به من رابطة الدوري الإسباني، ولذلك فإن "البلوجرانا" لم يتمكن حتى الآن من تسجيل صفقاته الجديدة، سيرخيو أجويرو، وممفيس ديباي، وإريك جارسيا.

وبالإضافة إلى عدم قدرته على تسجيل لاعبين، فإن وضع برشلونة المالي جعله في موقف لا يحسد عليه بعد انتهاء عقد ميسي وعدم القدرة على تجديده حتى الآن، وهو ما يجعل عودة "البرغوث" إلى النادي الكتالوني معقدة للغاية.

ما هو موقف جريزمان من رغبة برشلونة في بيعه؟

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن جريزمان هادئ بشأن رغبة برشلونة في إدراج اسمه في سوق الانتقالات، خاصة وأن عقده يمتد حتى صيف 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان سينتظر اليوم الذي سيعود فيه إلى برشلونة بعد انتهاء عطلته لمعرفة وضعه، رغم أن مسئولي النادي اتصلوا به بالفعل لإبلاغه بأنهم يعولون عليه لبدء العمل.

ومن المقرر أن ينضم جريزمان إلى برشلونة يوم 20 يوليو الجاري، بعد الاستمتاع بإجازته الإلزامية بعد خوض بطولة أمم أوروبا مع منتخب فرنسا.

ويفضل جريزمان فكرة الاستمرار مع برشلونة، بالنظر إلى أن عقده لا يزال ساريًا، لكن إذا كانت رغبة النادي في بيعه حقيقية وواضحة فإنه سيفكر في الخيارات المتاحة أمامه قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه إذا اتصلت إدارة برشلونة بـ"الأمير الصغير" لإبلاغه برغبتها في بيعه أو تخفيض راتبه، فإن سيحلل الأمر بشكل طبيعي، وقد يوافق على الخروج.

ما هي الأندية المهتمة بالحصول على جريزمان؟

بالنظر إلى القدرات الكبيرة التي يتمتع بها أنطوان جريزمان، فإن العديد من الأندية الكبرى ستحاول ضمه إذا ما أصبح خروجه من برشلونة حتميًا.

وتتصدر أندية الدوري الإنجليزي خيارات جريزمان، بالإضافة إلى وجود ناديي يوفنتوس وإنتر الإيطاليين في الصورة، وكذلك بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كما أن فكرة العودة إلى أتلتيكو مدريد، النادي الذي شهد أفضل فترات تألق الفرنسي، تعد مرجحة للغاية بالنسبة إلى جريزمان.

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