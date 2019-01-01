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كأس رئيس الدولة الإماراتي

مسؤول إماراتي يؤكد مواصلة الاستعداد لمباراة نهائي أغلى الكؤوس

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ويشهد الأثنين المقبل مباراة نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي بين فريقي شباب الأهلي والظفرة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد محمد بن هزام، الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مواصلة التجهيز لمباراة نهائي كأس رئيس دولة الإمارات.

ويشهد الأثنين المقبل مباراة نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي بين فريقي شباب الأهلي والظفرة، بعدما حجز الثنائي تواجدهم في المباراة.

وأوضح بن هزام في تصريحاته أن الاستعدادات بشكلٍ طيبٍ للحدث المنتظر في الـ29 من أبريل  الجاري، مُشدداً على أن الاتحاد يعمل على تنظيم النهائي بالشكل الذي يتناسب مع أهمية الحدث، على حد تعبيره.

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وأشار كذلك إلى ضرورة أن يكون حفل إطلاق النسخة الجديدة لكأس رئيس الدولة، والذي سيشهده اليوم الثلاثاء الموافق الـ23 من أبريل الجاري، موازياً لقيمة وأهمية المناسبة.

يُذكر أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي بطولة كرة قدم تقام سنوياً في الإمارات، ويطلق عليها لقب "أغلى الكؤوس" انطلقت عام 74 وحظي الأهلي حين ذاك «شباب الأهلي حالياً» بشرف الفوز بأول نسخه للبطولة.

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