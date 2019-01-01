تقارير تنفى العروض السعودية والتركية للمغربي مراد باتنا

خروج اللاعب عن جدران الفريق مع وصول العلاقة مع إدارة العنابي

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن حقيقة اقتراب اللاعب المغربي مراد باتنا من الرحيل عن صفوف الوحدة الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

وتأكد خروج اللاعب عن جدران الفريق مع وصول العلاقة مع إدارة العنابي إلى طريق مسدود بسبب أفعال باتنا.

ونفت التقارير أن يكون اللاعب قد تلقى عرضًا رسميًا من الأندية السعودية والتركية، بعد خروجه من حسابات العنابي.

إدارة الوحدة كانت قد قررت تجميد باتنا بسبب وجود اتهامات بالهروب من بعض مباريات الفريق، حتى أن المدير الفني الهولندي تين كات المدير الفني للفريق، أخرج اللاعب من حساباته.

يُذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن اللاعب يمتلك عروضًا من بعض الأندية التركية والسعودية من أجل الرحيل خلال الصيف الماضي.