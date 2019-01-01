شباب الأهلي والوحدة - مباراة معادلة الألقاب أم الانفراد بكأس الخليج العربي

يواجه الوحدة حامل اللقب نادي شباب أهلي دبي على ملعب هزاع بن زايد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تشهد الكرة الإماراتية مواجهة نارية بين فريقي الوحدة وشباب الأهلي في مباراة نهائي كأس الخليج العربي، والتي تُقام مساء غدًا الجمعة.

ويواجه الوحدة حامل اللقب نادي شباب أهلي دبي على ملعب هزاع بن زايد وهو الملعب المحايد بالنسبة للفريقين.

النسخة الحالية تشهد حسابات خاصة بين كلا الفريقين، حيث يأمل نادي شباب الأهلي في مواصلة التفوق رقميًا على حساب الوحدة في تاريخ الفريقين حصدًا لهذه البطولة.

رأس برأس مع الأفضل يا @alimabkhout07 👊🔝



هل تذكرون المناسبة وكم كانت نتيجة المباراة؟ 👀 pic.twitter.com/eILUvhqCSN — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 21, 2019

شباب الأهلي يمتلك ثلاثة ألقاب في رصيده، بينما يمتلك نادي الوحدة لقبين، ويأمل في مواصلة الزحف ومعادلة أرقام المنافس بالحصول على نفس الرصيد من الألقاب.

البطولة لن تشهد بطلاً جديدًا، حيث توج من قبل الفريقين بكأس الخليج العربي، شباب الأهلي فاز باللقب 3 مرات أعوام 2012 و2014 و2017، والوحدة فاز باللقب مرتين عامي 2016 و2018.

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الوحدة يمتلك الدافع الأكبر أيضاً فبجانب معادلة رقم الأهلي في عدد البطولات، فيدخل هذه المواجهة أملاً في المحافظة على اللقب الذي حققه العام الماضي.