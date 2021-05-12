شباب الأهلي الإماراتي يفاجئ النصر بشأن مستقبل ماشاريبوف

ما الذي قد يحدث في مستقبل ماشاريبوف؟

اقترب اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، من العودة إلى ناديه الأصلي النصر السعودي، بعد انتهاء فترة إعارته في صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي، ولكن موقف مسؤولي الأخير قد يحدث بعض التغييرات.

وانتقل ماشاريبوف إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي باختاكور الأوزبكي، ولكن تمت إعارته إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي.

لماذا تمت إعارة ماشاريبوف إلى شباب الأهلي؟

قرر مسؤولو نادي النصر السعودي، إعارة ماشاريبوف إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، في ظل عدم قدرة النادي في قيده بصفوف العالمي.

ولم يستطع نادي النصر السعودي، تسجيل ماشاريبوف في قائمته، بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، في ظل تراكم الديون على النادي للاعبيه والعاملين فيه.

ولذلك لجأ مسؤولي النصر إلى انتقال اللاعب ماشاريبوف إلى شباب الأهلي الإماراتي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ما الذي يريده مسؤولي شباب الأهلي الإماراتي؟

وعبر إبراهيم عبد الملك، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي الإماراتي، عن رغبة ناديه في تمديد إعارة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

وقال عبد الملك خلال تصريحات لقناة "الشارقة" الإماراتية: "نادي شباب الأهلي يتجه لتمديد إعارة ماشاريبوف، أو شراء عقده من نادي النصر بشكل نهائي".

يأتي ذلك بعد تألق اللاعب مع نادي شباب الأهلي خلال الفترة الماضية، في بطولتي دوري الخليج العربي الإماراتي، ودوري أبطال آسيا.

ما موقف النصر من عودة اللاعب؟

ومن جهته، أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر في تصريحات سابقة، على أنه ناديه سيستعيد خدمات اللاعب الأوزبكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

آل معمر أشار إلى أن نادي النصر يريد استعادة خدمات ماشاريبوف، لحاجة الفريق الفنية له، خلال الموسم المقبل.

هل يحتاج النصر لماشاريبوف؟

بالطبع يحتاج فريق نادي النصر لخدمات اللاعب الأوزبكي ماشاريبوف، في ظل الإصابة التي تعرض لها اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز، والتي ستبعده فترة طويلة عن الملاعب.

النصر يريد أن يدعم صفوفه بشكل جيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عن طريق التعاقد مع لاعبين مميزين، في ظل الرغبة في التخلص من الأسترالي برادلي جونز، والبرازيلي مايكون بيريرا.

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