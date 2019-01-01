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كأس رئيس الدولة الإماراتي

شباب أهلي دبي يوزع 2500 تذكرة مجانية في نهائي كأس الإمارات

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ما السبب وراء التذاكر المجانية في كأس الإمارات؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي شباب الأهلي تقديم 2500 تذكرة مجانية للجمهور لحضور مباراة نصف نهائي كأس رئيس الإمارات والتي تقام يوم السبت المقبل أمام الوصل.

ملعب آل مكتوم بنادي النصر يستضيف المباراة النهائي لكأس الإمارات.

وقال شباب الأهلي في بيان رسمي إنّ الفريق قرر منح الجمهور على بوابات الدخول 2500 تذكرة بأسبقية الوصول وحتى نفاد الكمية.

وأوضح البيان أنّ الهدف من ذلك هو السعي لتوفير الدعم الجماهيري الدائم للفريق في مباراة هامة يستهدف فيها تحقيق البطولة.

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وطلب البيان من الجماهير مؤازرة الفريق ومساندته في اللقاء الأهم للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج.

غضب في شباب أهلي دبي بسبب كأس رئيس الدولة

وكانت آخر بطولة حققها شباب الأهلي في موسم 2016-2017 بالتتويج ببطولة كأس الخليج العربي.

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