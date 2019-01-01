شباب أهلي دبي يوزع 2500 تذكرة مجانية في نهائي كأس الإمارات

ما السبب وراء التذاكر المجانية في كأس الإمارات؟

أعلن نادي شباب الأهلي تقديم 2500 تذكرة مجانية للجمهور لحضور مباراة نصف نهائي كأس رئيس الإمارات والتي تقام يوم السبت المقبل أمام الوصل.

ملعب آل مكتوم بنادي النصر يستضيف المباراة النهائي لكأس الإمارات.

وقال شباب الأهلي في بيان رسمي إنّ الفريق قرر منح الجمهور على بوابات الدخول 2500 تذكرة بأسبقية الوصول وحتى نفاد الكمية.

وأوضح البيان أنّ الهدف من ذلك هو السعي لتوفير الدعم الجماهيري الدائم للفريق في مباراة هامة يستهدف فيها تحقيق البطولة.

2500 تذكرة مجانية لجماهيرنا في مباراة نصف نهائي كأس رئيس الدولة ..



سيتم توزيع التذاكر على الجماهير يوم المباراة أمام بوابات الدخول في استاد آل مكتوم



كونوا في الموعد pic.twitter.com/fDxs2b7STw — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) March 14, 2019

وطلب البيان من الجماهير مؤازرة الفريق ومساندته في اللقاء الأهم للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج.

وكانت آخر بطولة حققها شباب الأهلي في موسم 2016-2017 بالتتويج ببطولة كأس الخليج العربي.