غضب في شباب أهلي دبي بسبب كأس رئيس الدولة

شباب الأهلي يواجه الوصل في 16 من مارس الجاري بنصف النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب محمد حمدون؛ المشرف العام على الكرة بنادي شباب أهلي دبي، عن استيائه من عدم تبليغ ناديه بموعد مواجهة فريقه بنصف نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكدًا أنه لا بد من وضع جدول محدد بمواعيد المباريات منذ بداية الموسم.

وأسفرت قرعة نصف النهائي، التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهة شباب الأهلي أمام الوصل، في 16 من مارس الجاري.

حمدون قال، خلال تصريحاته لقناة "أبو ظبي الرياضية": "تفاجأت بالقرار الآن في القرعة، لم يبلغنا أحد من قبل عن الموعد، وتم وضع المباراتين في تاريخ واحد، وحسب علمي أن المسابقة تم الاتفاق على تعليقها يومي 15 و16 من الشهر الجاري حسب الجدول السابق".

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وأضاف: "نتحدث عن التسويق الجيد، وعندما نطلب من اتحاد الكرة تذاكر أثر يفرض، وإقامة مباراتين في يومين مختلفين يعطي مساحة أكبر لهما من الناحية الإعلامية".

مشرف الكرة بشباب الأهلي اختتم: "سألجأ لأعضاء مجلس الإدارة لاتخاذ قرار ونتمنى أن تكون الأمور جيدة، لماذا لم يتم برمجة المباريات منذ بداية الموسم؟، قد نمر بظروف قاهرة وتتغير مواعيد المباريات، لكن بالتأكيد هناك برمجة واضحة للجميع".

يذكر أن المباراة الأخرى سيكون طرفيها الشارقة والظفرة، ومقرر إقامتها في اليوم نفسه، 16 من الشهر الجاري.

الظفرة كان قد تأهل بالفوز أمام دبا الفجيرة بثنائية نظيفة، فيما صعد الشارقة على حساب الإمارات بالتغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما الوصل فتغلب أمام الفجيرة بثنائية نظيفة، بينما أهلت ركلات الترجيح شباب أهلي دبي على حساب النصر.