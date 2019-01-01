شالكه يوضح حقيقة عودة ميراندا إلى برشلونة

المدافع الشاب خارج الخدمة

أوضح دافيد فاجنر، مدرب شالكه، حقيقة عودة المدافع الشاب جوان ميراندا من جديد إلى برشلونة بعد الاجتماع الأخير مع النادي الكتالوني.

ميراندا انضم لصفوف الرويال بلوز الصيف الماضي على سبيل الإعارة، وحتى الآن لم يشارك في أي لقاء رسمي مع الفريق.

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وقال فاجنر بالمؤتمر الصحفي لمباراة فيردر بريمين: "نحن في حديث مستمر مع برشلونة، ومسؤولو شالكه التقوا وفد من هناك الأسبوع الماضي".

وأتبع: "ولكن ما حدث أن بعد ذلك الاتصال بين الطرفين خرجوا وقالوا عكس ما حدث تماماً، ما أعرفه أنهم موافقون وراضون عن ما تم حتى الآن".

وختم: "الشاب يحتاج وقت، وشالكه هو المكان المناسب إذا أراد أن يتحصل على الفرصة مع برشلونة في المستقبل".

وخرجت "موندو" بتقرير أن برشلونة غاضب من موقف اللاعب الشاب وابتعاده عن اللعب في ألمانيا منذ رحيله في الصيف.

وتألق ميراندا الصيف الماضي رفقة منتخب إسبانيا للشباب الذي تُوج بطلاً لأمم أوروبا.