سييرا يمنح الأساسين راحة أمام لوكومتيف الأوزبيكي بسبب النصر

الاتحاد يواجه النادي الأوزبكي الأثنين المقبل في رابع جولات دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن رغبة المدير الفني التشيلي جوزيه سييرا، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في منح اللاعبين الأساسيين راحة من مباراة الفريق المقبلة أمام تواجه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

الاتحاد يواجه النادي الأوزبكي الأثنين المقبل في رابع جولات دوري أبطال آسيا، والتي تُقام خارج الديار.

وبحسب التقارير فإن سييرا يرغب في إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين قبل المواجهة المقبلة للفريق أمام النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين.

📄- مواجهات على صفيح ساخن في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ومواجهة مؤجلة بين #الهلال و #التعاون.🔥🔥 pic.twitter.com/FBSoDdFzGH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

ويلعب الاتحاد أمام النصر السبت بعد المقبل في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعد هذه المواجهة الأهم بالنسبة للفريق.

الأهلي يُسدد باقي صفقة جوزيف دي سوزا ويُطالب اللاعب بالعودة

وأشارت التقارير إلى أن سيير لن يدفع بالعديد من اللاعبين أمثال كارلوس فيلانويفا، والبرازيلي رومارينهو، وأحمد عسيري، وفهد المولد، ومنصور الحربي.

ولم تتضح إمكانية الدفع باللاعب الإيفواري سيكو سانوجو، فيما سيقود عبد العزيز العرياني وناصر الشمراني خط الهجوم.