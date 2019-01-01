سييرا يستقر على أجانب الاتحاد في دوري أبطال آسيا

إدارة الاتحاد طالبت الجهاز الفني بقيادة سييرا بحسم خياراته الفنية للموسم الرياضي الجديد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية حسم المدير الفني التشيلي لويس سييرا مدرب نادي الاتحاد السعودي ملف اللاعبين الأجانب المنتظر تواجدهم في قائمة الفريق بالبطولة الآسيوية.

التقارير أشارت إلى أن القائمة ستضم الرباعي التشيلي كارلوس فيلانويفا ومواطنه لويس خيمينيز، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، وسيشارك كلاعب آسيوي بديلاً عن الأسترالي ماثيو جورمان إلى جانب المغربي مروان دا كوستا.

وأوضحت التقارير أن المفاضلة حاليًا تجري على ضم المهاجم الصربي أليكسندر بيرجوفيتش، أو المغربي كريم الأحمدي، وستحدد الساعات المقبلة الرؤية بصورة أوضح حيال القائمة.

وكانت إدارة الاتحاد طالبت الجهاز الفني بقيادة سييرا بحسم خياراته الفنية للموسم الرياضي الجديد، حيث يُنتظر أن يرفع سييرا القائمة النهائية للإدارة، التي ستضم 30 لاعباً.

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الاتحاد يخوض ودّية أخيرة أمام الوحدة الإماراتي، الثلاثاء المقبل، في ظل استعدادات الفريقين للموسم الرياضي التي سيلتقي خلالها الأول، فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، فيما يلتقي الآخر النصر السعودي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا.

يُذكر أن العميد في حال تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال آسيا مواجهة سعودية خالصة، حيث سيلتقي أحد الفريقين، الهلال أو الأهلي، في حال فوز أحدهما في المواجهة التي ستجمعهما بدور الـ16.