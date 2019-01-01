سيميوني يُشيد بفوز يوفنتوس ويعلق على احتفال رونالدو

الأرجنتيني حزين بعد خسارة بدون أداء

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، على خسارة أتلتيكو مدريد الإسباني أمام يوفنتوس الإيطالي وتوديع دوري أبطال أوروبا.

وسقط الروخيبلانكوس بثلاثية نظيفة في الإياب رغم تقدمهم ذهاباً بهدفين دون مقابل.

سيميوني تحدث عقب نهاية اللقاء عن هل اللقاء هو الأكثر تخيبيًا لأماله: "لا لأنني لا اعتقد أن الخسارة جاءت بسبب نقص الشخصية أو الالتزام، لقد تلاعبوا بنا، وإذا رأيت هذا لابد من أن أهنئهم، لقد حاولنا".

وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هاتريك السيدة العجوز: "أنه واحد من أفضل لاعبي العالم، ومن الطبيعي أن يظهر كما ظهر اليوم".

وواصل عن أخطاءه: "بالطبع هناك العديد من الأخطاء، وهذا ما سأقوله للاعبي فريقي، هل هي أخطاء فنية؟ لقد كانوا أفضل".

وأكمل: "في الشوط الثاني لم نحصل على الفرص ولم نستحق التأهل".

وأتم عن احتفال البرتغالي بعد الهدف الثالث: "اعتقد أنه قام به بنفس النية التي قمت بها في لقطة لقاء الذهاب".

وكان أتلتيكو مدريد قد خرج من دور المجموعات الموسم الماضي دوري أبطال أوروبا، ليواصل الفريق تراجعه في المسابقة الأوروبية.