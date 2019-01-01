سيميوني: سنرى من سيمكنه الصمود حتى فبراير ومارس

تصريحات ما بعد الانتصار..

أعرب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ريال بيتيس بهدفين لهدف، وأشار إلى أن بطولة الليجا لا تزال طويلة وأن الغلبة في النهاية لصاحب النفس الأطول.

أتلتيكو قدّم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وكان واضحًا لمسة سيميوني الدفاعية المعتادة، فبلدغات من المرتدات تمكن الأتليتي من حسم قمته مع الفريق الأندلسي بأقل مجهود

اللوتشو تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "لقد بذلنا جهودًا كبيرة، في الشوط الأول كُنّا أفضل من الشوط الثاني رغم أننا سجلنا في الثاني، لم يرتح بالنا رغم تسجيلنا لهدفين.".

كوريا البديل كان النقطة المحورية في المباراة، حيث أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني، وحول مجهوداته قال سيميوني "إنه لاعب مهم للفريق، لقد لعب الكثير من المباريات الكبيرة لنا، ولكن صحيح أنه عندما يدخل بديلًا فيكون لديه شيء مختلف ليقدمه.".

كما أضاف "إنه في وضع جيد للغاية داخل الفريق، إذا غضب فهذا منطقي، إنه يريد أن يلعب بصورة أساسية مثله مثل بقية اللاعبين، فلا مشكلة إذًا.".

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الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد ليصبح 32 نقطة ويقطن في المركز الرابع بفارق 4 نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة، وحول المنافسة على لقب الليجا قال "من الواضح أن الليجا صعبة هذا الموسم منذ بدايتها.".

واستطرد "الأمر معقد للغاية، تتنافس كل الفرق هذا الموسم بكل قوة ودائمًا ما تعاني في مبارياتك خارج الديار. إشبيلية أيضًا يُبلي بلاء حسنًا، سنرى من سيمكنه الصمود في النهاية عندما تأتي الشهور الحاسمة، فبراير ومارس.".

وأتم "أتلتيكو ورحلتي معه طوال 8 سنوات؟ هناك الكثير لأقوله، أنا ممتن للغاية لهذا النادي وسعيد جدًا بهذه المدة الطويلة، شكرًا لجميع اللاعبين والمشجعين على تلك الفترة الرائع.".